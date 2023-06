Lenovo IdeaPad 3: notebook completo in offerta a 379€ su Amazon (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook economico ma completo c’è ora questa nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il Lenovo IdeaPad 3 è disponibile al prezzo scontato di 379 euro invece di 629 euro, beneficiando così di uno sconto del 40%. L’offerta prevede, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti, la possibilità di acquistare il notebook in 5 rate senza interessi. Il modello proposto in sconto è dotato di processore Core i3-1115G4, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad 3: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Tra i notebook economici sul mercato, una posizione di rilievo la ricopre Lenovo IdeaPad 3. Il notebook in questione è dotato di una scheda tecnica completa e di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello è dotato di:

un processore Intel Core i3-1115G4

8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

sensore di impronte digitali

otturatore fisico per la webcam

Si tratta, quindi, di un notebook completo, ricco di funzionalità e con la capacità di adattarsi a diversi contesti di utilizzo: per lo studio e il lavoro da remoto, questo notebook può rappresentare la scelta giusta, garantendo tanta resa con una spesa contenuta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad 3, nella configurazione indicata, al prezzo scontato di 379 euro e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.