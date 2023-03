Lenovo IdeaPad 3 Notebook, che prezzo! Oggi su Amazon a meno di 420€

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook è un’ottima opzione per coloro che cercano un computer portatile leggero e potente. Con un display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 e una luminosità massima di 250 nits anti-riflesso, questo notebook è ideale per lavorare, studiare e guardare film.

Oggi questo laptop superbamente versatile e affidabile può essere tuo ad un prezzo davvero eccezionale. Amazon lo propone con uno sconto del 24%: lo pagherai 419€, contro un normale prezzo di listino di 550€. Ma l’offerta è a tempo limitato quindi ti suggeriamo di fare davvero in fretta. Come sempre, la spedizione rapida con Prime è gratuita, inoltre puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il processore AMD Ryzen 3 5300U offre prestazioni ottimali su un notebook sottile e leggero, mentre lo storage da 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe espandibili fino a 512 GB, offre spazio sufficiente per archiviare documenti di lavoro in modo rapido e sicuro. La RAM di 8GB è espandibile fino a 12GB, garantendo una buona velocità di elaborazione.

Inoltre, la scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics offre una buona qualità di immagine. Il notebook Lenovo IdeaPad 3 viene fornito con il sistema operativo Windows 10 Home in modalità S, con il riconoscimento facciale per Windows Hello, migliorando la sicurezza del tuo computer portatile. Leggerissimo e super sottile, con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore di 19,9 mm, il Lenovo IdeaPad 3 è facile da trasportare e utilizzare ovunque ti trovi. Ti suggeriamo di approfittare di questa offerta e mettere subito il laptop nel carrello!

