Lenovo IdeaPad 3 in offerta su Amazon: risparmi 200€ e lo ricevi a casa domani

Cerchi un laptop versatile con una scheda tecnica solida e completa? Ti veniamo in soccorso noi: esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato un prodotto che risponde perfettamente a queste caratteristiche e che oggi puoi acquistare con un forte sconto. Il Lenovo IdeaPad 3 con Windows 10 è disponibile in offerta su Amazon, dove viene proposto a soli 529€, con un risparmio di 200€ (il 32%) sul suo normale prezzo di listino. Davvero niente male!

Come sempre, ti ricordo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero selezionando l’apposito servizio di Amazon e rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda. Con Prime la spedizione rapida è gratuita e il laptop è in disponibilità immediata, significa che se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani, 23 marzo.

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook con Windows 10 è un notebook elegante e potente. Con un display FullHD IPS da 15,6 pollici, la risoluzione di 1920×1080 e una luminosità massima di 300nits, il notebook offre un’esperienza visiva di alta qualità e anti-riflesso. Grazie al processore AMD Ryzen 7 5700U, il notebook è in grado di offrire prestazioni eccezionali nonostante il suo design sottile e leggero. Inoltre lo storage SSD è da ben 512GB ed è espandibile fino a 1TB: quanto basta per archiviare tutti i tuoi file, scaricare decine di applicazioni e giochi e avviarle in tempi fulminii.

Il notebook viene fornito con Windows 10 Home pre-installato e include anche un lettore di impronte digitali e un sistema di riconoscimento facciale per la Windows Hello. Con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore di 19,9 mm, il Lenovo IdeaPad 3 è leggero e facile da trasportare. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta: acquista subito il Lenovo IdeaPad 3 con Windows 10 a 529€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.