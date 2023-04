Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, il notebook PER TUTTI a prezzo WOW

Tra i tanti notebook economici disponibili in rete, Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è uno tra i più consigliati degli ultimi tempi per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Quest’oggi il laptop è in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente grazie a uno sconto del 28%; oggi il computer costa appena 324€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Ideale per lo studio, lo svago e anche per lavorare in mobilità, il computer portatile di Lenovo è realizzato con materiali di buona qualità e in generale ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue richieste senza passi falsi.

Il display da 15.6 pollici è perfetto per guardare contenuti video ad altissima risoluzione grazie alla sua brillante calibrazione dei colori, mentre il processore Intel è ottimizzato per darti la potenza necessaria ad avviare le app più pesanti e tante ore di autonomia quando invece lo usi per task poco impegnativi.

Il tutto è poi condito da Chrome OS, il sistema operativo di Google facile da utilizzare, sempre aggiornato e protetto costantemente contro virus e malware; inoltre, con l’OS di Google hai sempre a portata di mano numerose applicazioni del calibro di Gmail, YouTube, Google Drive, Google Chrome e molte altre ancora.

Come puoi ben vedere il notebook di Lenovo ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, e costa pure poco: mettilo subito nel carrello fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 28% di sconto. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, il laptop ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.