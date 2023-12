Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 279€ per i Natalissimi Unieuro

Nell’ambito della promozione Natalissimi Unieuro, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook con schermo da 15″ è in offerta a 279 euro invece di 399,90 euro, per un risparmio sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di oltre 120 euro. In più è possibile usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero da 93 euro al mese, grazie alla partnership di Unieuro con Klarna e PayPal. Ecco il link all’offerta.

Il Chromebook IdeaPad 3i di sesta generazione offre elevate prestazioni e si pone come punto di riferimento per le persone interessate alla visione di film e serie TV, grazie all’ottimo schermo da 15,6 pollici Full HD. L’altro punto di forza del notebook è il sistema operativo Chrome OS, con cui Google ha rivoluzionato la fascia medio-bassa del mercato dei PC.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook in sconto del 30% sul sito di Unieuro

Con il Chromebook di Lenovo ottieni un notebook in grado di gestire alla perfezione tutte le attività base di un computer. Questo grazie al processore Intel N4500 (fino a 2,8 GHz di frequenza massima), le prestazioni sorprendenti di Chrome OS e la connettività completa (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C, 1 porta HDMI 1.4, il jack combinato per microfono e cuffie e 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A).

Un’altra caratteristica chiave di questo Chromebook è la durata della batteria superiore alle 8 ore, grazie alla quale è possibile coprire un’intera giornata di lavoro. Si tratta di un plus importante per quanti sono alla ricerca di un notebook dalle prestazioni affidabili e dall’autonomia superiore alla media.

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è in offerta a 279 euro sul sito unieuro.it. La promozione scadrà il prossimo 24 dicembre, quando avrà termine la promozione Natalissimi Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.