Se la tua postazione PC richiede un nuovo monitor, perché non prendere in considerazione il Lenovo G27-20? In promozione su Amazon lo paghi solo 199,00€ ossia cento euro in meno rispetto al prezzo di listino. Con tutto al posto giusto è proprio ciò che volevi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Lenovo G27-20: un monitor a cui non manca assolutamente nulla

Giocare al PC è un grande divertimento, ma se non hai un ottimo monitor su cui puoi contare, del tuo apparato ultra moderno ci fai ben poco. Sai benissimo anche tu che un dispositivo avanzato è ciò che ci vuole e con Lenovo G27-20 non hai nulla da perdere. Super tecnologico ti offre tutto ciò di cui hai bisogno.

Ha un display da 27 pollici in Full HD che ti regala vere emozioni. Con la qualità 1920×1080 pixel fai un upgrade pazzesco rispetto a quello che già possiedi e soprattutto non spendi una cifra esorbitante. Le cornici sono ultrasottili per rendere l'esperienza finale ancora più ottimizzata e poi puoi contare su diversi punti forti. Tra questi non mancano la frequenza di aggiornamento a 144Hz, la decodifica HDR e una gamma di colori sRGB del 99%.

Molto innovativo è il supporto che mantiene il monitor in posizione. La base Vector V, infatti, ti permette di sistemare l'inclinazione dello schermo con un angolo compreso tra i -5° e i 22°, inoltre puoi alzarlo e abbassarlo con un autonomia di 130 mm così da rendere l'esperienza cucita su misura.

Non mancano all'appello diverse porte e slot posizionate nella parte posteriore. In particolare hai a disposizione una porta HDMI 1.4, una porta DP 1.2 e un'uscita audio.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo monitor Lenovo G27-30 su Amazon a soli 199,00€. Lo ordini e lo ricevi gratuitamente a casa, nel giro di due giorni se sei abbonato Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica