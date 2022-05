Lenovo: errore o prezzaccio Amazon? 14€ per questi auricolari (-60%)

Non è chiaro se si tratti di un errore di prezzo oppure di uno sconto particolarmente goloso. Di fatto, questi interessanti auricolari di Lenovo li prendi a 14€ circa appena da Amazon adesso. In totale, risparmi il 60% e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Per bloccare l’occasione dovrai essere veloce però perché di certo durerà pochissimo: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’acquisto – applica il codice “OGSINKAR”. Se lo sconto è ancora attivo, il prezzo finale sarà di 14,50€.

Lenovo: ottimi auricolari in gran sconto su Amazon

Un wearable molto bello sotto il punto di vista estetico, che indossi con il massimo del comfort, grazie al design semi in ear. Nessun fastidio, ma allo stesso tempo tutta la stabilità che ti serve. Buona la qualità in ascolto musicale e in chiamata: bastano pochi secondi per effettuare la connessione in Bluetooth allo smartphone, ma anche al tablet, al PC e a tutti i dispositivo compatibili.

Ottima l’autonomia energetica, ampliata naturalmente dal pratico case di ricarica. Per finire, questo wearable è dotato di comandi touch pratici e precisi. Insomma, un buon paio di auricolari TWS di Lenovo a prezzo da mercatino, grazie allo sconto del 60% presente su Amazon. Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “OGSINKAR”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità in promozione è sicuramente limitata.

