Lenovo Legion Phone 2 Pro da 18 GB di RAM sarà in vendita dal 20 maggio; di fatto, il mese scorso, il colosso asiatico ha lanciato il suo ultimo smartphone da gioco di punta nel mercato cinese. La variante di fascia alta del dispositivo viene fornita con un massimo di 18 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Lenovo Legion 2 Pro: 18 GB di RAM possono bastare?

Ora la società ha annunciato che la variante da 18 GB di RAM dello smartphone sarà disponibile per l'acquisto in Cina a partire dal 20 maggio. Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo costerà 5.999 yuan, ovvero circa 933 dollari.

Per quanto riguarda le specifiche, il Lenovo Legion 2 Pro è dotato di un display Samsung E4 AMOLED da 6,92 pollici che offre un rapporto di aspetto 20,5: 9, una risoluzione dello schermo di 2460 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una velocità di risposta al tocco di 720 Hz e un tempo di risposta di 3,8 ms.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888. Per quanto riguarda la configurazione della fotocamera, c'è un sensore principale OmniVision da 64 megapixel, accoppiato ad una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel f / 2.2 da 123 gradi.

Sul lato anteriore, c'è un snapper f / 2.0 da 44 megapixel che scorre fuori dal centro del fotogramma. Il telefono può registrare video in 8K a 24 fps e video 4K a 60 fps. Può anche registrare video al slow-motion in 1080p a 240 fps e scattare in formato RAW.

Lo smartphone ha anche il supporto per Dolby Atmos e una modalità di gioco che migliora l'esperienza audio durante le sessioni di gaming. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.500 mAh che supporta una ricarica rapida massima di 90 W attraverso due porte USB-C.

