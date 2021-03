Bello, fresco e perfetto per outfit estivi e non solo. Questo eccezionale smartwatch ibrido di Lenovo, lo porti a casa a 8,36€ appena da Aliexpress con spedizioni super economiche (1,27€). Si tratta di una delle occasioni esclusive che puoi trovare sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net (scopri le altre a questo indirizzo).

Lenovo: bellissimo smartwatch ibrido a prezzo super

Cos’è uno smartwatch ibrido è ormai noto. Si tratta di un orologio, con tanto di cassa e lancette, all’apparenza identico a quelli “standard”. La differenza sta nel suo cuore smart. Infatti, si tratta di dispositivi che si possono collegare in Bluetooth allo smartphone (Android o iOS) e gestire tramite app.

In questo caso specifico, il device funziona come activity tracker e non solo: vibra per avvisarti della presenza di notifiche oppure di promemoria.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che adesso puoi pagare a un prezzo irrisorio. Per accaparrarti subito questo smartwatch ibrido di Lenovo, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, che ti porterà direttamente su Aliexpress.

Lo store ha quasi il 98% di feedback positivi e le spedizioni sono super economiche (1,27€ appena),

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

