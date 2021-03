Gli interessanti auricolari true wireless Lenovo LivePods QT81 sono in sconto del 60% su Amazon. Ora puoi averli a 15,99€ appena, applicando lo speciale codice “PCT9G9SY”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Lenovo: ottimi auricolari in super sconto

Belli esteticamente, anche il case di ricarica è curato in ogni dettaglio. Potrai proteggerli e ricaricarli contemporaneamente grazie alla speciale custodia.

Collegali a smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili per ascoltare la tua musica preferita, ma anche per parlare al telefono, grazie ai microfoni integrati. Non mancano i controlli touch, che ti permetteranno di gestire la musica e le chiamate direttamente dalle cuffiette, senza dover prendere lo smartphone.

Per approfittare subito dell’eccezionale sconto presente su Amazon, e portare a casa i tuoi nuovi auricolari di Lenovo a 15,99€, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PCT9G9SY”.

Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente gratuite. Il prodotto non è venduto direttamente da Amazon, tuttavia, sarai sempre protetto dalla garanzia “dalla A alla Z” a protezione del tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone