L'energia del sole è GRATIS, questo faro quasi (4,72€ su Amazon)

Illumina gratis il giardino o il balcone, ci pensa l'energia del sole. Su Amazon ci sono dei fari solari che costano incredibilmente poco e fanno da ottimo punto luce. Il kit da 4 pezzi che ho scovato oggi lo porti a casa a 18,90€: praticamente, ogni unità la prendi a 4,72€ circa. Se ci aggiungi che le spedizioni sono assolutamente gratuite, allora l'affare è servito. Completa l'ordine al volo e risparmia due volte: quando li compri e quando smetti di pagare l'elettricità per illuminare giardino e balcone.

Energia del sole e luce gratis: basta questo faro solare

Un prodotto di elementare installazione. Già, perché in unico dispositivo è integrato sia il pannello solare per recuperare energia dal sole, sia la batteria da ricaricare e – naturalmente – c'è anche la lampada da 100 LED.

Pensata per essere compatta e versatile, devi solo posizionarla dove ti interessa avere un punto luce. La fissi con un chiodino, come appendessi un quadro, ed hai finito. Tieni a mente che, naturalmente, trattandosi di un modello di dimensioni contenute, non è pensato per illuminare aree di vasta dimensione: è perfetto per creare zone di illuminazione circoscritte, come il balcone, la porta, le scale e contesti simili.

Ad ogni modo, in confezione ne trovi 4, che puoi sistemare come preferisci. La regolazione dell'illuminazione notturna avviene tramite sensore di movimento: questo permette di ottimizzare l'autonomia energetica, così da avere un faro solare che funziona per tutta la notte.

Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 4,70€ l'uno. Completa adesso l'ordine da Amazon a accaparrati il kit da 4 pezzi a 18,90€. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma la disponibilità è limitata.