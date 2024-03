LEGO Unicorno giocattolo 3-in-1 a meno di 10€: un REGALO perfetto

Per fare un piccolo ma graditissimo regalo ai più piccoli, su Amazon puoi acquistare questo magnifico set LEGO Unicorno giocattolo 3-in-1 a soli 9,90 euro. Un giocattolo trasformabile 3-in-1 che stimola la fantasia dei bambini e garantisce ora di divertimento sia durante che dopo l’assemblaggio.

LEGO Unicorno 3-in-1: il giocattolo più divertente

Pensato per i bambini dai 7 anni in su, questo set della linea LEGO Creator permette di creare un unicorno trasformabile in altri due fantastici animali. Partendo proprio dall’unicorno, una volta completata la costruzione si potrà avere un’affascinante creatura con un corno dorato e una criniera e una coda dai colori vivaci. Le sue zampe e i suoi zoccoli snodabili permettono di posizionarlo in pose diverse: a quattro zampe o sollevandolo sulle due zampe posteriori.

Poi, con un po’ di fantasia, l’unicorno può essere trasformato in un cavalluccio marino con coda, pinne e testa mobili, o un maestoso pavone con coda e occhi mobili. Una versatilità che si sposa con la voglia di sperimentare dei bambini.

Il set include anche un supporto arcobaleno in mattoncini LEGO, che aggiunge un tocco di magia e colore all’ambiente. Con un’altezza di circa 13 cm, l’Unicorno magico LEGO è anche di dimensioni ideali per essere portato ovunque. Insomma, imperdibile: acquistalo adesso a soli 9,90 euro.