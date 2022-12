LEGO Technic Ferrari Daytona: un pezzo unico e uno sconto di 106 euro

Se stavi cercando un regalo di Natale non banale, per te o per qualcun altro, abbiamo trovato ciò che fa per te. Il set LEGO Technic Ferrari Daytona è in offerta su Amazon con uno sconto di 106 euro sul prezzo di listino. Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrà essere sotto il tuo albero di Natale nel giro di un paio di giorni.

LEGO Technic Ferrari Dayton: un set da collezione per veri appassionati

Inutile dire che siamo di fronte a un set LEGO specificatamente pensato per gli adulti e i collezionisti. LEGO Technic Ferrari Daytona è formata da 3778 pezzi per costruire un modello della famosa auto sportiva in scala 1:8 e che ricrei tutti i dettagli accattivanti della Ferrari Daytona SP3.

Una volta completato potrai sperimentare un modellino che include l’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori.

Questo set LEGO Technic è stato realizzato in collaborazione con Ferrari e include nella confezione una targhetta decorata da esposizione e un numero di serie unico che ti permette di sbloccare diversi contenuti e premi online.

Un pezzo da collezione fantastico, unico nel suo genere e con il marchio del cavallino rampante. Serve altro per convincerti? Ah, sì: lo sconto di 106 euro, la spedizione immediata e la consegna nel giro di un paio di giorni. Ora c’è davvero tutto.

