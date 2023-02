LEGO Star Wars Millenium Falcon: un pezzo da collezione unico IN OFFERTA

Il Millenium Falcon in formato LEGO è probabilmente il sogno proibito di tanti appassionati di LEGO e Star Wars. Il fantastico set che permette di costruire l‘iconica astronave di Han Solo e Chewbecca è tornato disponibile su Amazon con uno sconto superiore ai 50 euro. Le unità a disposizione sono molto poche, ma la spedizione è inclusa nel prezzo. E puoi pagarlo anche a rate.

LEGO Star Wars Millenium Falcon: semplicemente MAGNIFICO

Con il set LEGO Star Wars Millenium Falcon metti le mani su uno delle interpretazioni LEGO più ambite tra gli appassionati dei famosi mattoncini e della nota saga cinematografica. La nave da trasporto corelliana di Han Solo si presenta, una volta completa, con incredibili particolari esterni, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio, rampa di imbarco abbassabile e una cabina di pilotaggio per quattro minifigure incluse nella confezione.

Un set semplicemente magnifico specie se consideri che parliamo della Ultimate Collection Series, il meglio che LEGO può offrirti da questo punto di vista con ben 7541 pezzi e dimensioni davvero generose. Una volta che avrai finito di costruirlo resterai sorpreso dal risultato finale.

Il prezzo non è banale, ma non lo è nemmeno la qualità di questo set LEGO. Per di più puoi usufruire di uno sconto che ti permette di risparmiare oltre 50 euro e farti un regalo davvero unico nel suo genere.

