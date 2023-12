LEGO Star Wars del Mandaloriano: il regalo PERFETTO per l'Epifania

Se stai cercando un piccolo regalo per l’Epifania, questo set LEGO è perfetto. A soli 15,90 euro è possibile costruire una riproduzione dello Starfighter del Mandaloriano apparso nella serie TV Disney. Un oggetto fantastico per i più piccoli, ma non solo.

Set LEGO Star Wars Mandaloriano: le caratteristiche

Questo set permette di costruire la cabina di pilotaggio aperta per il Mandaloriano, pronta per affrontare ogni avventura galattica. C’è persino spazio sul retro per Grogu, il tenero “baby Yoda”, che potrai posizionare al sicuro durante le missioni. E per intensificare l’azione, il set include 2 shooter che porteranno le tue creazioni LEGO a un livello superiore.

I set LEGO Star Wars non sono solo costruzioni: sono porte aperte per ricreare scene epiche dai film, inventare nuove storie e collezionare modellini che celebrano la saga che amiamo. È il regalo perfetto a tema Star Wars per i giovani Jedi e gli apprendisti Sith di tutte le età, dai 6 anni in su.

