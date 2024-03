LEGO Polaroid: il prezzo è CROLLATO su Amazon, è uno sconto RECORD (-30%)

Qualcuno dica ad Amazon che le offerte di primavera sono finite. Perché? È improvvisamente crollato di prezzo il bellissimo set LEGO Polaroid: con uno sconto mai visto, pari al 30%, puoi acquistarlo a soli 55,99 euro invece di 79,99. Potrai portarti a casa uno dei set più originali degli ultimi mesi.

LEGO Polaroid: il set più originale al prezzo migliore di sempre

A questo prezzo non dovresti nemmeno pensarci, ma te lo raccontiamo un po’. Il set LEGO Polaroid è un’idea regalo unica e originale pensata per tutti gli amanti dei mattoncini e soprattutto nostalgici dell’iconica fotocamera Polaroid.

Potrai creare una fedele replica in mattoncini della celebre fotocamera ricreando ogni dettaglio del suo iconico design. Parliamo di un set naturalmente curato al minimo dei dettagli con un mirino, uno spettro dei colori, una manopola della sensibilità alla luce e adesivi con il marchio Polaroid.

Non finisce qui perché la confezione contiene tre pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili, che includono immagini come l’inventore della Polaroid Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato questa creazione.

Attenzione, non finisce qui: perché una volta costruita la Polaroid funziona come una vera fotocamera! Esatto, puoi caricare una delle tre foto illustrate nella fotocamera e premere il pulsante rosso per “stamparle”.

Una fantastica occasione su un set originale e di altissima qualità: la LEGO Polaroid è tua a soli 55,99 euro invece di 79,99. Uno sconto record da non perdere.