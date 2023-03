LEGO Millenium Falcon: una gigantesca meraviglia con un SUPER SCONTO

Questo set LEGO che riproduce il Millenium Falcon, la mitica nave corelliana di Guerre Stellari capitanata da Han Solo, è un pezzo talmente unico che è veramente difficile da trovare.

Su eBay ne sono rimasti pochissimi pezzi che puoi portarti a casa però ad un prezzo eccezionale: inserendo il codice “MARZO23” al momento del pagamento riceverai infatti uno sconto di ben 84,70 euro.

La spedizione è gratuita e compresa nel prezzo, avviene con corriere espresso e la consegna è garantita nel giro di 3 giorni. Il set è venduto dal rivenditore autorizzato LEGO mondialtoys, con decine di migliaia di feedback positivi.

LEGO Millenium Falcon: uno spettacolare set per i fan di Star Wars

Non è del resto un set LEGO come tutti gli altri, ma parliamo di una fantastica e gigantesca ricostruzione della nave da trasporto corelliana di Han Solo che è diventata uno dei sinmboli di Star Wars.

Oltre alle sue generose dimensioni, è curata davvero nel minimo dettaglio tra parabole sensore intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio, rampa di imbarco abbassabile e una cabina di pilotaggio in cui inserire le quattro minifigure presenti nella confezione.

Prodotto in edizione limitata, questo set è davvero difficile da trovare, ma oggi puoi portartelo a casa addirittura con uno sconto. Non devi far altro che aggiungere il codice “MARZO23” al momento del pagamento e risparmierai subito 84,70 euro. Affrettati però, ne sono rimasti pochissimi.

