LEGO lancia il Land Rover Classic Defender 90 nella linea Icons: che meraviglia!

A non troppi giorni dalla disponibilità del set LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, il gigante danese rende disponibile un nuovo set Icons – e non Technic, sorprendentemente – dedicato al Land Rover Classic Defender 90, fuoristrada storico lanciato nel 1983 e divenuto un’autentica icona delle esperienze off-road per gli amanti delle automobili e dell’avventura.

Alla scoperta del LEGO Land Rover Classic Defender 90

Il set Land Rover Classic Defender 90 della linea LEGO Icons offre un’esperienza di costruzione coinvolgente per gli amanti di Land Rover e gli appassionati di auto, essendo una riproduzione fedele del fuoristrada, dotato per giunta di sterzo e sospensioni funzionanti, oltre a dettagli interni accurati e accessori esterni come cassetta degli attrezzi, taniche di benzina e persino un verricello funzionante. Non mancano alcune varianti di montaggio: la guida può essere posta a destra o a sinistra, si può optare per un motore diesel o benzina, o scegliere tra tre cofani differenti.

Si tratta naturalmente di un set dedicato al pubblico 18+, composto da ben 2336 pezzi e con dimensioni pari a 16 centimetri di altezza, 16 cm di larghezza e 32 cm di lunghezza. Non si tratta, insomma, di un pezzo così semplice da costruire, pur non essendo un tradizionale veicolo appartenente alla linea Technic.

Prezzi e disponibilità

Il set LEGO Land Rover Classic Defender 90 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 aprile 2023, con accesso in anteprima per coloro che sono iscritti al piano VIP. Sei interessato all’acquisto? Allora compra il Defender sul LEGO Store a 239,99 euro IVA inclusa al momento dell’apertura del negozio!

