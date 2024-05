LEGO La Grande Onda: il magnifico set torna in OFFERTA su Amazon

Su Amazon è tornato in offerta uno dei set LEGO più belli e iconici, perfetto anche per arredare le tue pareti. Stiamo parlando del set che ti permette di costruire una bellissima riproduzione de La Grande Onda di Hokusai che, grazie al 10% di sconto, può essere tuo a 89,99 euro invece di 99,99.

LEGO La Grande Onda: un quadro originale per casa tua

Questo set LEGO è un progetto per adulti che ti permette di creare una magnifica opera d’arte murale, trasformando uno dei capolavori del famoso artista giapponese Katsushika Hokusai in una straordinaria esperienza creativa.

Il set contiene 1.810 pezzi, tra cui 6 basi per la tela, 2 ganci, un separa mattoncini LEGO e una tessera decorativa con la firma di Hokusai. Estremamente dettagliato, puoi scansionare il codice QR incluso durante l’assemblaggio per ascoltare una colonna sonora appositamente selezionata per accompagnare il tuo lavoro.

Non appena lo avrei completato, questo set si trasforma in un’opera d’arte in 3D da esporre come decorazione in casa o in ufficio. Troverai anche un libretto illustrato con informazioni dettagliate sull’opera di Hokusai e istruzioni chiare per la realizzazione del progetto.

Un set magnifico, perfetto come idea regalo per se stessi o per qualcuno a cui vuoi bene: acquistalo adesso a soli 89,99 euro invece di 99,99.