Vivi la magia di LEGO Hogwarts, oggi al 17% di sconto su eBay

Ammettilo: la soddisfazione di costruire da zero uno degli articoli collezionabili LEGO è impareggiabile. Tempo, pazienza e tanta voglia di divertirsi sono i tre ingredienti fondamentali per un passatempo che può coinvolgere te, tutta la tua famiglia o il tuo gruppo di amici. LEGO si unisce al franchise di Harry Potter, creando gadget incredibili. Uno solo, quello più ambito di tutti, può essere tuo con quasi 100 euro in meno rispetto al prezzo originale. Su eBay, ancora per poco, troverai LEGO Hogwarts al costo di €399,00 anziché €479,98.

LEGO Hogwarts non può mancare alla tua collezione

Se sei un collezionista di gadget o di LEGO, sai bene che questo articolo in sconto è un’occasione più unica che rara. Con 6020 pezzi puoi costruire il Castello di Hogwarts nella sua interezza e maestosità, curato nei minimi dettagli. Dai vita alle torri, alle immense sale e ai corridoi della scuola di magia più famosa al mondo. I più piccoli oggetti renderanno gli ambienti interni autentici: troverai la Camera dei Segreti, l’Aula di Pozioni, la Sala Grande e tanto altro ancora. Sono inclusi il capanno di Hagrid e il Platano Picchiatore. Ricorda che “alle scale piace cambiare”: quelle LEGO sono mobili e puoi posizionarle ogni volta come desideri. Ed ecco una vera chicca: nella confezione troverai anche quattro inaspettati personaggi: i quattro fondatori di Hogwarts.

Fai spazio nel tuo angolo della casa dedicato a Harry Potter: le dimensioni sono incredibili, 58 x 69 x 43 cm. Solo così puoi ammirare la maggiore cura per i particolari e godere della magia delle sale più importanti del castello, realizzate proprio come quelle dei libri, dei film e del nuovo Hogwarts Legacy. Colleziona subito LEGO Hogwarts al prezzo di €399,00 con questa offerta limitata di eBay. L’articolo è nuovo e integro, pronto per arrivare direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.