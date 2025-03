LEGO Formula 1: offerte imperdibili su Amazon per costruire il tuo dream team

Sei un fan della Formula 1 e di LEGO? Allora oggi puoi veramente fare un colpaccio. Ti segnaliamo una lista di prezzi scontatissimi su Amazon per costruire il tuo dream team approfittando di sconti davvero imperdibili per LEGO Formula 1. Fai alla svelta perché chiaramente tutte queste offerte potrebbero sparire da un momento all’altro.

LEGO Formula 1: sconti fuori di testa su Amazon

Partiamo ovviamente con la mitica Ferrari monoposto in scala 1:8 con dettagli pazzeschi da veri collezionisti. Motore V6, cambio, sterzo tutto incredibilmente reale. Oggi la puoi avere a 225,96 euro.

Straordinaria nel suo genere anche la rivale di sempre, la monoposto Mercedes-AMG da costruire sempre in scala 1:8 con dettagli molto realistici che ti permetteranno di vedere ogni cosa nei minimi particolari. Un modellino straordinario per una collezione da veri fan. Mettila nel tuo carrello a soli 201,62 euro.

Ottima anche questa offerta che ti permette di avere la LEGO Icoons Williams Racing con la minifigure di Nigel Mansell, trofeo, supporto da esposizione e podio con citazione iconica del mitico pilota. È tu a soli 65,59 euro.

Se invece vuoi spendere qualcosina in meno allora acquista a soli 22,13 la monoposto Oracle Red Bull con minifigure del pilota che puoi attaccare e staccare dall’abitacolo. Sempre perfettamente dettagliata e davvero a un ottimo prezzo.

Se invece l’idea è quella di fare un regalo per i più piccoli allora non perdere LEGO City Garage con monoposto Mercedes-AMG e Alpine F1 a soli 64,79 euro. Ci sono all’interno 2 minifigure dei piloti e di 4 meccanici per simulare l’entrata ai box e la ripartenza in tempo record.

Concludiamo questa lista con il camion F1 da costruire che trasporta 2 monoposto dei team Red Bull e Aston Martin con 2 piloti e 3 membri dell’equipaggio. Il rimorchio è dotato di un simulatore di Formula 1 con doppio vano per i veicoli e pannelli laterali apribili. Tutto questo lo puoi avere a soli 78,99 euro.

Queste sono solo alcune delle migliori offerte di oggi su Amazon per LEGO Formula 1. Approfittane velocemente e se sei abbonato ad Amazon Prime riceverai il tuo ordine direttamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.