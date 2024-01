LEGO Barca di salvataggio dei pompieri: su Amazon a prezzo STRACCIATO

Amazon sconta il set LEGO City che permette di costruire una barca di salvataggio dei pompieri accompagnata da una serie di accessori. Il prezzo adesso è di soli 16,90 euro: perfetto per fare un regalo gradito o una piccola sorpresa.

LEGO Barca di salvataggio dei pompieri: divertimento assoluto

Questo eccezionale set della collezione LEGO City è progettato per catturare l’immaginazione dei bambini dai 5 anni in su. Con un gommone, una nave giocattolo dei vigili del fuoco e un jetpack, i piccoli costruttori possono immergersi in avvincenti missioni di salvataggio in acqua. Le 3 minifigure LEGO dei pompieri sono pronte a entrare in azione e i bambini possono lanciare gli elementi acqua LEGO dall’estintore della barca o dal jetpack per spegnere le fiamme e salvare chi è in difficoltà.

Il divertimento non finisce qui perché entrambi i veicoli galleggiano davvero, offrendo la possibilità di estendere le avventure in acqua e stimolare la creatività durante il gioco.

Ma non è tutto: quando acquisti questo set, ottieni anche accesso a una guida digitale nell’app gratuita LEGO Builder per smartphone e tablet. Con questa app, i giovani costruttori possono esplorare il set da tutte le angolazioni, ruotarlo e zoomare mentre costruiscono, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Afferra subito la tua Barca di Salvataggio dei Pompieri LEGO su Amazon e preparati per missioni di salvataggio avvincenti e avventure senza fine. Non lasciarti sfuggire questa occasione a prezzo stracciato. Entra nel mondo LEGO City oggi stesso.

