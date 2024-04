LEGO Animal Crossing: il nuovo set è disponibile su Amazon e costa POCHISSIMO

Costa davvero pochissimo questo fantastico nuovo set LEGO ispirato al mondo di Animal Crossing, la celebre saga di videogiochi firmata Nintendo. Il set, dedicato a Bonny in Campeggio, può essere tuo a soli 19,88 euro e rappresentare un’ottima idea regalo per i più piccoli ma anche per i più “cresciuti” appassionati e collezionisti della serie.

Set LEGO Animal Crossing: in campeggio con Bonny

Questo set ti permette di immergerti nell’atmosfera all’aperto della serie di videogiochi, creando e personalizzando una scena di campeggio con il tenero coniglietto giocattolo Bonny.

Un gioco creativo che offre la possibilità ai più piccoli di lasciare libero sfogo alla loro immaginazione, costruendo la tenda e riorganizzando le basi modulari per creare storie avvincenti e avventure uniche. Aiuteranno Bonny a montare la tenda, esplorare l’ambientazione e utilizzare gli strumenti tipici della serie di videogame.

l set include anche divertenti funzioni, come la capacità dell’animale LEGO di saltare sopra il fiume e una tenda apribile per facilitare l’accesso all’interno.

Con il suo design accattivante e le infinite possibilità di gioco, questo set è un’ottima idea regalo per i bambini che amano Animal Crossing. Acquistalo adesso su Amazon a soli 19,88 euro.