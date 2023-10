Leggero, compatto, TUTTOFARE: Samsung Galaxy A14 crolla a 139€

Il weekend si apre con una spaventosa offerta di eBay che ha come protagonista l’eccellente budget phone Android Samsung Galaxy A14, quest’oggi in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi tempi. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 39%, il terminale Android del colosso sudcoreano lo paghi appena 139€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Non lasciarti influenzare dal prezzo così conveniente: Samsung Galaxy A14 ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo ed è sempre a tua disposizione per portare a termine i task quotidiani.

Prezzo assolutamente imbattibile di eBay per il Samsung Galaxy A14: occasione d’oro

Il device di Samsung monta un buon pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione ideale per navigare in rete, leggere, guardare contenuti multimediali e non solo; sotto il cofano il processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno, la batteria da 5000 mAh è invece al tuo fianco per ore e ore di utilizzo senza mai un tentennamento.

Il device la sa lunga anche dal punto di vista fotografico con il suo modulo triplo posteriore con un sensore principale da 50MP, perfetto per scattare foto ad alta risoluzione e registrare video per rivivere i momenti a te più cari con dettagli mozzafiato.

Difficile riuscire a trovare una buona scusa per non acquistare subito su eBay l’amatissimo e popolarissimo budget phone di Samsung; se fai in fretta, inoltre, il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.