Lefant M210 arriva anche laggiù dove gli altri non arrivano

Un corpo grande è sinonimo di potenza, un corpo piccolo è sinonimo di agilità. Quando serve la potenza, le scelte vanno commisurate con le proprie necessità. Quando invece l’agilità può restituire migliori risultati, ecco che nel “piccolo” si potranno trovare le migliori soluzioni. Ne è esempio il mini-robot Lefant M210, device per la pulizia dei pavimenti che si contraddistingue per il piccolo diametro e la bassa altezza complessiva (appena 7,6 cm). Entrambe queste caratteristiche concorrono a rendere unico l’M210 rispetto alla concorrenza, risolvendo problemi che gran parte dei robot per le pulizie domestiche non sono in grado di affrontare.

Lefant M210

Potremmo descrivere specifiche, peculiarità e quant’altro, ma preferiamo partire dal risultato della nostra prova:

Attenzione, non è questo il frutto di un lavoro eseguito in un’area polverosa ed inevitabilmente sporca: è questa la raccolta che il Lefant M210 è invece riuscito a fare in luoghi talmente angusti che nemmeno un aspirapolvere riesce ad arrivare. Quel che si vede, insomma, è esattamente il risultato della capacità del robot di essere “mini”, di infilarsi dove altri non sono riusciti ad entrare e di raccogliere con efficacia quanto trovato. Questo l’esito dopo un solo passaggio (il colore del pavimento in controluce è la dimostrazione provata della bontà del passaggio):

Un robot grande e potente lo si sceglie per grandi ambienti, dove la superficie è molta e dove le dimensioni del robot possono fare la differenza. Un mini robot lo si sceglie invece per esigenze specifiche:

piccoli appartamenti , dove anche un robot di piccole dimensioni può muoversi efficacemente

, dove anche un robot di piccole dimensioni può muoversi efficacemente presenza di animali domestici , dove il bocchettone di aspirazione brushless fa la differenza evitando di incagliarsi continuamente

, dove il bocchettone di aspirazione brushless fa la differenza evitando di incagliarsi continuamente spazi stretti di movimento , dove la dimensione è determinante

, dove la dimensione è determinante presenza di persone allergiche alla polvere, le quali vedranno ridotti quegli accumuli che una piccola folata di vento può facilmente sollevare in aria

Il dettaglio relativo al bocchettone è fondamentale. L’assenza di un rullo e la delega completa della raccolta all’aspirazione centrale, infatti, evita completamente la possibilità che i peli si incaglino. Laddove la concorrenza inciampa con rulli avvolti da peli e fili di ogni tipo, Lefant M210 risolve il problema a monte e si dimostra oltremodo efficace grazie ad una scelta progettuale vincente:

Un concept simile è in grado di regalare grandi soddisfazioni a prezzo minimo (appena 110 euro grazie allo sconto Amazon), risultando inoltre facilmente controllabile da remoto tramite un’app per Android e iOS che permette di definire criteri di pulizia (“silenziosa”, “standard” o “potente”), spostamenti e quant’altro.

Tre razze con setole in gomma raccolgono lo sporco spostandolo verso il bocchettone centrale. Appositi algoritmi gestiscono gli input del sensore infrarossi e viene organizzato così il miglior spostamento possibile tra gli ostacoli all’interno delle stanze e sotto i mobili. In appena 28 cm di diametro c’è tutto, con peso minimo e ingombro nullo. L’apposita sede di ricarica può essere allocata in un angolo della stanza in attesa che la batteria richieda all’app un attimo di riposo e ristoro: tutto è automatico, anche con comandi vocali da Assistente Google e Alexa.

Lefant M210 ha caratteristiche uniche ed un prezzo minimo. Nel giusto contesto è una presenza piccola, discreta, invisibile ed utilissima. Per verificare la cosa basterà un passaggio sotto i mobili e l’apertura conseguente del contenitore di raccolta: la risposta alle proprie domande sarà tutta lì dentro.

