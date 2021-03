Sei in cerca di un robot aspirapolvere? Lefant è in offerta su Amazon a soli 132,99€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto esclusivo di 57,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Lefant: il robot aspirapolvere che pulisce tutta la casa

Con un design semplice ed elegante, Lefant robot aspirapolvere ti aiuta nelle pulizie domestiche in modo smart e intelligente.

Grazie alla sua tecnologia brevettata, questo dispositivo è capace di muoversi all’interno dell’ambiente domestico in modo funzionale: quando incontra un ostacolo lo riconosce e lo evita al fine di non rimanere bloccato. Le sue dimensioni ridotte, inoltre, gli permettono di passare sotto i mobili senza grandi difficoltà e raggiungere gli spazi più angusti da pulire.

L’aspirazione da 2200 PA è in grado di rimuovere polvere, peli degli animali domestici e ogni genere di briciola in una sola passata. Da non sottovalutare, poi, la sua batteria da 2600mAh che garantisce un periodo di pulitura di 120 minuti sufficiente a coprire una casa di medie dimensioni.

Il suo essere smart viene amplificato dal supporto sia ad Amazon Alexa che Google Assistant: basta utilizzare la voce per azionarlo e comandargli di pulire una determinata zona della casa. È possibile, inoltre, programmare la pulizia grazie al telecomando LCD sempre incluso in confezione.

Per quanto riguarda le modalità di aspirazione, il robot opera secondo tre diverse modalità: automatica, area e Edge per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Una volta scarico, il dispositivo torna automaticamente alla sua basetta di ricarica per ripristinarsi ed essere sempre pronto all’utilizzo.

Puoi acquistare Lefant robot aspirapolvere su Amazon a soli 132,99€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in men che non si dica grazie alle spedizioni Prime. Il prodotto, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

