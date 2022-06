Lefant, eccellente robot aspirapolvere con Alexa a prezzo FOLLE (-36%)

Sei stufo di perdere ore e ore di tempo per tenere casa sempre pulita e vorresti una mano? Quest’oggi ti offriamo la soluzione adatta alle tue esigenze proponendoti questa incredibile offerta di Amazon sull’ottimo robot aspirapolvere Lefant in forte sconto.

Ad appena 139€, infatti, con il 36% di sconto, il robot aspirapolvere ti darà la possibilità di rilassarti avendo la certezza di mantenere casa sempre pulita e in ordine anche quando sei fuori per lavoro o per una vacanza.

L’ottimo aspirapolvere Lefant crolla di prezzo su Amazon: -36% per poco tempo

Nonostante il prezzo molto economico, il robot aspirapolvere ha dalla sua tutte le caratteristiche ideali per soddisfare le tue necessità. L’alto numero di sensori permette al robot di rilevare con precisione gli ostacoli presenti sul suo tragitto e anche di mappare la zona della casa da pulire: in questo modo non solo si evita che il robot resti incastrato richiedendo la tua assistenza, ma soprattutto eviterà di urtare ed eventualmente danneggiare elementi di arredamento posizionati in casa.

Oltre ad aspirare lo sporco, il robot aspirapolvere può anche pulire il pavimento tramite l’installazione di un panno facilmente rimovibile e lavabile; inoltre, le spazzole laterali aspirano e immagazzinano capelli e peli di animale senza intasamenti. Una volta azionato tramite il comodo tasto superiore oppure avviandolo con Amazon Alexa, il robot inizierà la fase di pulizia in tre tornate per massimizzare il suo intervento e pulire a fondo il pavimento e gli angoli eventualmente saltati nelle fasi precedenti. È dotato di una batteria ricaricabile che ti assicura 100 minuti di pulizia completa e supporta anche la ricarica automatica.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il robot aspirapolvere Lefant per una casa sempre pulita e in ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.