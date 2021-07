Basta un kit Ledvance GardenPole per cambiare faccia al tuo giardino. Pochi picchetti led, infatti, possono diventare dei segnapasso del colore che preferisci, sfruttando la tecnologia Zigbee per una connessione che li rende gestibili da remoto per scenari, configurazioni ed effetti scenici unici. Il calore di una piccola luce sistemata tra le foglie, il bagliore sul terreno che accompagna i tuoi passi verso l'interno o quello degli ospiti verso l'uscita, il luminoso abbraccio sotto un patio per qualche ora di più nel relax della lettura: emozioni simili non hanno prezzo, ma possono bastare pochi euro per farle proprie. Bastano un click ed un pizzico di creatività nel posizionamento.

Ledvance, preziose emozioni a metà prezzo

Il kit è disponibile a prezzo più che dimezzato per poche ore, il che significa che per soli 35,99 euro puoi cambiare faccia al tuo giardino indicando percorsi o sottolineando particolari con tocco e stile. Il led in dotazione, a bassissimo consumo garantisce una durata di 20000 ore e la certificazione IP65 ne consente l'adozione senza dover temere gli agenti atmosferici. Ogni kit contiene 5 picchetti “Smart+ Outdoor” con salda presa sul terreno per un facile posizionamento.

Il corpo illuminante è alto appena 22,7 cm, quanto sufficiente per mettere in evidenza un percorso attraverso la somma di piccole bolle di bagliore che tracciano perimetri, linee ed aree di enfasi. Ottimale per l'adozione in aiuole o per indicare un percorso notturno, creando un'atmosfera davvero unica come solo una intelligente illuminazione è in grado di fare. In questa occasione lo sconto del 55% è l'occasione ideale per fare tutto ciò a costi estremamente contenuti, dando libero sfogo al proprio senso artistico e alle personalizzazioni di colore che si vorranno portare avanti.

La prossima volta che camminerai al buio, pensaci. Basta poco, basta un pizzico di luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

