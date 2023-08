L'Echo Show 8 è di nuovo ad un ottimo prezzo su Amazon (-31%!)

L’Echo Show 8 di Amazon non richiede molte presentazioni: è un portento che unisce domotica smart, informazione ed intrattenimento in un unico dispositivo intelligente e compatto. Il meglio di Alexa in un device con schermo integrato, perfetto per riprodurre le tue serie TV preferite, per la videoconferenze e anche come cornice digitale per i tuoi scatti preferiti.

Normalmente proposto a 129,99€, ora è possibile acquistare l’Echo Show 8 a soli 89,99€, con un notevole sconto del 31%. La caratteristica saliente di questo dispositivo è lo schermo HD da 8 pollici. Accoppiato con una regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo, trasforma completamente l’esperienza d’intrattenimento. E per chi ama le videochiamate, la telecamera da 13 MP è una vera e propria rivoluzione. Non solo offre immagini nitide, ma grazie all’inquadratura automatica, l’utente rimane sempre al centro dell’immagine, garantendo videochiamate di qualità superiore.

Ma l’Echo Show 8 non è solo intrattenimento. Si rivela un vero e proprio assistente per la vita di tutti i giorni. Che si tratti di tenere d’occhio gli appuntamenti, impostare un timer o ricevere aggiornamenti sul traffico, Alexa è pronta a facilitare ogni tua esigenza.

Per chi possiede una Casa Intelligente, l’Echo Show 8 rappresenta la chiave di volta. Con la sua telecamera integrata, non solo puoi vedere cosa succede a casa quando non ci sei, ma puoi anche controllare vari dispositivi compatibili, come luci e telecamere, semplicemente usando la voce o lo schermo interattivo. E quando parliamo di intrattenimento, l’Echo Show 8 è in prima fila.

Oltre a offrire film e serie TV in HD da fonti come Prime Video e Netflix, è anche possibile godersi la propria playlist musicale preferita da servizi come Amazon Music e Spotify. E per chi ama le foto, lo schermo può trasformarsi in una cornice digitale, esaltando i tuoi ricordi grazie alla regolazione automatica dei colori. In un’epoca in cui la privacy è al centro delle preoccupazioni, l’Echo Show 8 non delude. Con la possibilità di disattivare microfoni e telecamera e un copri-telecamera integrato, la tua privacy è sempre tutelata.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e acquistare subito l’Echo Show 8 ad un prezzo formidabile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.