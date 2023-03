L'Echo Show 5 torna in offerta su Amazon: oggi tuo a 54,99€ (-35%)

Se stai cercando un assistente virtuale che ti aiuti a gestire la tua giornata, controllare la tua casa intelligente e goderti tutto il tuo intrattenimento preferito, l’Echo Show 5 di Amazon è la soluzione ideale per te. E, per un periodo limitato, è in offerta a soli 54,99 euro, rispetto al prezzo normale di 84,99 euro.

Con l’Echo Show 5, avrai a portata di voce tutte le funzionalità di Alexa, come la possibilità di impostare sveglie e timer, controllare il tuo calendario, guardare un notiziario, fare videochiamate con la telecamera da 2 MP e goderti la musica e le serie TV in streaming. Inoltre, grazie alla sua compattezza, l’Echo Show 5 è perfetto per il tuo comodino: puoi iniziare la giornata con una routine che accende le luci compatibili, ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita.

Ma l’Echo Show 5 non si ferma solo alla gestione della tua giornata: con la sua telecamera integrata, puoi anche controllare i dispositivi compatibili della tua casa intelligente, come telecamere e luci, sia usando lo schermo interattivo che la tua voce. E se vuoi restare in contatto con amici e familiari, puoi fare videochiamate con la telecamera da 2 MP verso altri dispositivi Echo dotati di schermo o usando l’app Alexa. Per quanto riguarda l’intrattenimento, l’Echo Show 5 ti consente di guardare film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure di chiedere ad Alexa di riprodurre la tua musica preferita da Amazon Music, Apple Music o Spotify. Inoltre, con Amazon Photos, puoi trasformare lo schermo in una cornice digitale per mostrare le tue foto preferite. E se ti preoccupa la privacy, l’Echo Show 5 è stato progettato per tutelare la tua sicurezza: puoi disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, o far scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Non perdere l’opportunità di acquistare l’Echo Show 5 in offerta a soli 54,99 euro e goderti tutte le sue fantastiche funzionalità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.