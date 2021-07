Uno zaino più versatile di così, a questo prezzo, non lo trovi. Per fortuna ci pensa Xiaomi e il suo ecosistema a offrirti queste possibilità. Non solo, adesso questo dispositivo è anche in super sconto su Amazon a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratis. Purtroppo però i pezzi disponibili sono pochissimi.

Xiaomi: il super zaino è in sconto su Amazon

Perché questo gioiellino è versatile? Semplicissimo: quando non ti serve, lo appiattisci oppure proprio lo pieghi e lo conservi. Oppure, banalmente, lo metti in valigia al momento di partire e – una volta a destinazione – avrai una borsa in più sulla quale contare.

Super ampia la tasca interna, è perfetta anche per mettere un PC portatile fino a 14″, così come un tablet, dei libri e altro. Esternamente, sempre con cerniera, c'è una tasca più piccola dove poter inserire tutti i tuoi effetti personali più piccoli come smartphone, chiavi e non solo.

Infine, lateralmente, ci sono altri due scompartimenti perfetti per inserire l'ombrello oppure la bottiglia di acqua. Anzi, proprio a proposito di acqua e liquidi, non preoccuparti: il tessuto con cui è realizzato questo gioiellino è assolutamente impermeabile, oltre che di altissima qualità.

Insomma, un prodotto bello e completo, lo zaino di Xiaomi. Il fatto che adesso tu possa prenderlo a prezzo imbarazzante è essenzialmente la ciliegina sulla torta che mancava: accaparratelo da Amazon a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attento però: pochissime scorte a disposizione.

