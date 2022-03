League of Legends, bannati senza motivo? Cosa succede e come risolvere

I server di League of Legends (più conosciuto semplicemente come LoL) stanno affrontando alcuni particolari problemi nelle ultime ore. Diversi giocatori segnalano infatti di essere stati misteriosamente bannati, apparentemente senza motivo, evidentemente a causa di un bug che Riot Games proverà a risolvere al più presto.

A meno che non siano state compiute azioni che effettivamente giustificherebbero un permaban, come l'utilizzo di cheat, dei comportamenti inappropriati o griefing, è possibile che anche voi siate state coinvolti da questo curioso malfunzionamento. La soluzione per fortuna c'è ed è molto semplice.

Il bug di LoL (League of Legends) che banna senza motivo: cosa succede e come risolvere

Facciamo un attimo il punto della situazione: diversi giocatori, inclusi il noto Jacob Wolf, hanno fatto sapere di essere stati bannati da LoL senza alcuna apparente giustificazione. Le segnalazioni sono cresciute con il passare delle ore, segno che si tratta di un problema effettivamente generalizzato.

In casi come questi è diventata subito virale quella che al momento è l'unica soluzione al problema, in attesa di un intervento tecnico da parte di Riot Games: scollegarsi ed effettuare nuovamente il login. Non è detto che funzioni al primo colpo e potreste dover provare fino a dieci volte prima di riuscire a poter tornare a giocare a League of Legends.

“Dovete provare più volte. Molte persone hanno dovuto disconnettersi e riprovare 2-3 volte per smettere di vedere il messaggio di ban. Sembra che i login ai server di Riot siano più sollecitati del normale. Le persone che commentano in questo thread spiegano che ci sono voluti 6-8 tentativi, quindi pare sia molto variabile. Continuate a provare, amici miei!“

Si legge in un thread aperto su Reddit in cui migliaia di giocatori hanno confermato di essere stati coinvolti dal problema. Quindi, se doveste essere stati bannati senza alcun motivo valido da League of Legends non preoccupatevi e procedete come spiegato: gli sviluppatori dovrebbero pronunciarsi ufficialmente sulla questione nelle prossime ore.