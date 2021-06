Le spedizioni di display OLED flessibili continueranno a scendere del 35% nel secondo trimestre del 2021, nonostante gli alti numeri di vendita: questo è quanto rivelato da un recente rapporto di Omdia.

Display OLED: Samsung Display è nel mirino degli altri OEM

La domanda di display OLED flessibili è in aumento, ma secondo il nuovo rapporto della società di ricerche di mercato, le spedizioni degli schermi saranno di circa 57 milioni di unità per il secondo trimestre di quest'anno.

Ciò significa che le spedizioni registreranno un calo del 35% rispetto al trimestre precedente. Ciò è stato attribuito al secondo trimestre dell'anno corrente e al calo delle spedizioni nei modelli di iPhone di Apple.

Tuttavia, se confrontati anno su anno, i numeri rappresentano un aumento impressionante del 54%. D'altra parte, il rapporto aggiunge che le spedizioni di schermi OLED rigidi saranno di circa 53 milioni di unità nel secondo trimestre del 2021.

Il rapporto di Omdia afferma che Samsung Display potrebbe spedire più di 39,1 milioni di unità di pannelli OLED flessibili nel secondo trimestre di quest'anno, il che rappresenta un calo del 42,8 percento rispetto al trimestre scorso e un aumento del 61,6 percento su base annua.

D'altra parte, LG Display dovrebbe spedire 10,6 milioni di unità, indicando un calo del 41,1% rispetto al trimestre precedente e un aumento del 55,9% su base annua. BOE, CSOT, Visionox e Tianma dovrebbero spedire 7,9 milioni di unità, 3,1 milioni di unità, 2,1 milioni di unità e 1,4 milioni di unità, rispettivamente nel secondo trimestre del 2021.

In precedenza, Samsung era uno dei pochi produttori di smartphone a utilizzare schermi OLED per i suoi dispositivi facenti parte serie Galaxy S e Note, insieme a Huawei e Apple. Ma questo sta cambiando, con più marchi che adottano questa tecnologia per flagship e midrange premium.

Con l'aumento della domanda, anche il mercato di produttori di pannelli OLED ha visto una crescita signifitcativa, poiché artisti del calibro di BOE e CSOT hanno aumentato la loro capacità di produzione al fine di competere con l'azienda leader del settore, Samsung Display.

