Le Sony Linkbuds S sono in offerta su Amazon ad un OTTIMO prezzo

Le Sony Linkbuds S si distinguono come un vero e proprio gioiello tecnologico nel panorama delle cuffie True Wireless, soprattutto ora che sono offerte a un prezzo speciale di 119,00€, rispetto al prezzo originale di 199€.

Queste cuffie non solo incarnano l’innovazione per cui Sony è rinomata, ma offrono anche una serie di funzionalità avanzate che le rendono eccezionalmente comode e versatili per un’ampia gamma di utenti.

Uno degli aggiornamenti più significativi è la capacità di connessione multipoint, resa disponibile con l’ultimo aggiornamento del firmware. Questa funzionalità permette alle cuffie di essere abbinate contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth, garantendo una transizione fluida tra, ad esempio, ascoltare musica sul tablet e rispondere a una chiamata sullo smartphone.

Ottima anche la cancellazione del rumore, che consente un’esperienza d’ascolto senza interruzioni e distrazioni esterne; mentre la funzione Speak-to-Chat interrompe automaticamente la musica quando l’utente inizia a parlare.

Le cuffie offrono inoltre audio wireless ad alta risoluzione e chiamate cristalline, assicurando un’esperienza d’ascolto di qualità superiore per la musica e per le comunicazioni. La durata della batteria fino a 20 ore, comprensiva dell’uso della custodia di ricarica, assieme alla resistenza IPX4 agli spruzzi d’acqua, le rende perfette per l’utilizzo quotidiano, anche durante attività fisica o in condizioni meteorologiche avverse. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale ora risparmiando!