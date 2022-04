Le sneakers tornano nuove con questo prodotto Philips INNOVATIVO

Un prodotto senza ombra di dubbio innovativo questo di Philips che ti permette di rendere le tue sneakers nuove in una sola mossa. Sappiamo benissimo cosa significa avere un bel paio di peppine ai piedi ma quando si macchiano? Che dramma!

Metterle in lavatrice o no? Portarle da qualcuno di specializzato e spendere tanti soldi? Perché mai quando hai a portata di mano questo fantastico gadget che è adatto praticamente a qualunque genere di scarpe. Su Unieuro hai proprio l'occasione della giornata dal momento visto che non solo benefici del ribasso in corso ma in carrello si aggiunge un ulteriore sconto. Prezzo finale: 24,60€ in totale.

Le spedizioni sono rapide in tutta Italia.

Philips e sneakers alleate: un unione che fa la forza

Sicuramente hai visto le sponsorizzate in giro sul web perché davvero sta spopolando da tutte le parti questo prodotto di Philips. Si tratta di un dispositivo in grado di pulire le tue scarpe perfettamente rimuovendo sporco e macchie senza danneggiarle in nessuna maniera.

Perfetto per preservare i tuoi più bei acquisti, arriva con tre spazzole diverse che cambi per adattarle alle esigenze. Non devi far altro che inumidirle ed utilizzare un detergente a tua discrezione.

Non ha bisogno né di spine né di energia, funziona con delle semplicissime batterie AA. In questo modo puoi averlo in borsa quando viaggi e risolvere i problemi più inconvenienti.

Approfitta immediatamente della doppia promozione su Unieuro e acquista il tuo nuovo gadget Philips per far tornare le Sneakers perfette come non mai. Lo aggiungi in carrello per ottenere il doppio sconto così concludi il tuo acquisto per appena 24,60€. Le spedizioni sono veloci su tutto il territorio Italiano, tempo qualche giorno ed ecco che ricevi il tuo pacco a casa.