Le migliori cover RUGGED per iPhone 13 Pro

Avete comprato un nuovo iPhone 13 Pro e volete proteggerlo al meglio? Forse potreste dare un'occhiata alle cover rugged, fra le più resistenti in circolazione e dal design iconico e originale. Personalmente, utilizzo case simili per tutti i miei prodotti, quindi non posso non consigliarvi questa tipologia di accessori.

iPhone 13 Pro: le cover rugged scelte da noi

Questo è un elenco delle migliori custodie rugged per iPhone 13 Pro da 6,1 pollici, così che possiate ottenere la massima protezione da cadute e graffi… oltre ad un telefono completamente diverso sul fronte del design. Fate attenzione: sono molto spesse, quindi in tasca “si sentiranno”.

Ora che il nuovo melafonino è in vendita, è probabile che un sacco di persone sperino di mantenere quel nuovo straordinario dispositivo in perfetta forma il più a lungo possibile. Non è sempre facile, ma metterlo in una custodia può essere un buon inizio. Di seguito è riportata una raccolta di alcune delle migliori cover per 13 Pro.

La prima che vi proponiamo è realizzata da Supcase e si chiama “Unicorn Beetle Pro Series”: è disponibile in tre diversi colori, questa custodia ha tutto l'aspetto robusto che postrete desiderare. È stata testata per resistere a cadute da 20 piedi e può essere attaccata alla cintura. Costa 23,99€ ed ha un coupon del 10% sul prezzo finale.

La seconda è di Urban Armor Gear (UAG), costa 54,99€ (sì, un po' di più), ma è disponibile in più colori di quanti ne possiate immaginare, questa custodia robusta è leggera, sottile e in qualche modo ancora resistente agli urti. Inoltre, è esteticamente accattivante come poche altre al mondo.

La terza invece, è di Spigen ed è, a mio avviso, la mia preferita. Spigen è uno dei nomi più rispettati nel mondo delle custodie per telefoni e non potete davvero sbagliare con questa. La sua tecnologia a cuscino d'aria è progettata per affrontare gli urti ed è ciò di cui avete bisogno da una cover rugged. Costa 11,99€: praticamente è regalata.

L'ultima dell'elenco è quella che – personalmente – posseggo sul mio Pro Max da 6,7″. È sempre di Spigen e si chiama “Nitro Force“. Costa 15,99€ ma ha un design “aggressivo”, in linea con le cover che ho inserito su MacBook e iPad. Che ve ne pare?

