Le migliori app per imparare le lingue

Conoscere una seconda lingua, che siano il più classico spagnolo e inglese o il più “esotico” arabo o giapponese, è molto utile sia a livello lavorativo che sul piano della crescita personale. Oggi poi, grazie alla tecnologia, imparare una lingua è assai più facile e immeditato rispetto al passato. Sono dunque finiti i tempi in cui era necessario iscriversi a costosi corsi di lingua di persona e acquistare libri di testo: ci basterà solo uno smartphone per iniziare ad apprendere.

Il tutto avviene grazie alla tante app per imparare le lingue attualmente disponibili, che possono essere scaricate molto spesso a titolo gratuito sia su dispositivi Android che su quelli di casa Apple con sistema operativo iOS. Noi ne abbiamo selezionate cinque, che allo stato attuale rappresentano quanto di meglio possiamo trovare in circolazione per approcciarci ad una lingua straniera.

Perché usare un’app per imparare le lingue

Le app per imparare le lingue straniere, come già detto, sono molteplici. Considerata la loro utilità, la diffusione è andata infatti di pari passo, e sono diversi i produttori che mettono a disposizione di studenti e amatori i loro software da scaricare tramite Google Play e App Store.

Il loro utilizzo è caldamente raccomandato poiché si tratta di applicazioni che rendono lo studio più rapido, ma anche più divertente e coinvolgente; in più, eliminano noiose ore di lezioni e libri di difficile comprensione, sostituendoli con corsi virtuali via smartphone e tablet che ci occuperanno solo pochi minuti al giorno.

Le app più quotate in questo particolare campo impiegano metodi innovativi che, discostandosi dalle vecchie lezioni dei libri scolastici, rivoluzionano lo stesso apprendimento e che all’atto pratico si sono dimostrati assai più efficaci di un approccio più tradizionale.

Le migliori app per imparare una lingua straniera

Ci sono decine di ottime app per imparare le lingue tra cui scegliere. La parte più difficile è però restringere il campo all’applicazione che più delle altre fa al caso nostro. Più avanti possiamo trovare allora una selezione di cinque applicazioni, tra cui individuare quella che può soddisfare al meglio le nostre esigenze specifiche.

Babbel

Tra le migliori app per imparare una lingua straniera è impossibile non menzionare Babbel, molto probabilmente la migliore in assoluto. Assai popolare, conta più di 10 milioni di utenti abbonati in tutto il mondo, che possono utilizzare un metodo progettato da linguisti che combina alla perfezione l’apprendimento tradizionale con lezioni innovative e interattive.

Ci sono 13 corsi che comprendono inglese, francese, spagnolo, olandese, persino cinese o turco e tante altre lingue. L’app utilizza metodi di insegnamento comprovati e basati su studi scientifici sviluppati da oltre 100 esperti di lingue. In più, offre servizi di grammatica e di pronuncia, grazie alla funzione di riconoscimento vocale. Babbel è disponibile su App Store e Google Play con abbonamenti di diversa durata: più lungo è il nostro abbonamento, meno pagheremo al mese.

Mondly

Un’altra applicazione per imparare le lingue di ottima fattura è Mondly. Disponibile per dispositivi Android e iOS, mette a disposizione degli utenti oltre 1000 lezioni di lettura, grammatica e conversazione per apprendere oltre 5000 parole e frasi. Questo strumento è maggiormente pensato per i principianti e per chi si trova ad un livello intermedio, ed è in grado di fornire materiale che ci permetterà di comunicare tranquillamente con gli altri oltre che di espandere il nostro vocabolario.

L’app si adatta anche ai bambini per via della sua natura interattiva, che fa uso anche della realtà aumentata. I più piccoli possono, ad esempio, visualizzare gli animali, imparare i loro nomi e versi. Insomma, un vero e proprio gioco istruttivo. Il vantaggio più grande di Mondly sono però le lezioni giornaliere, settimanali e mensili che ci motivano a studiare di più, e per cui riceveremo un voto ogni volta che ne completeremo una.

Memrise

A differenza delle altre app, che spesso ci propongono frasi troppo formali, Memrise punta a farci esercitare con espressioni più vicine a quella della vita reale. Per farlo, vengono coinvolti direttamente madrelingua, da cui imparare nuove parole ed espressioni del quotidiano guardando video e facendo pratica sulla pronuncia.

Anche in questo caso troviamo alcuni elementi di gioco e sfida per mantenerci motivati, mentre l’app offre lingue meno comuni che spesso non sono disponibili in altre app partendo dall’italiano, come cinese, giapponese e arabo. Possiamo scaricare Memrise da App Store e Google Play, ed optare anche per la versione Pro in tre piani di abbonamento: mensile per 8,99 euro, annuale per 69,96 euro e a vita per 139,99 euro.

Busuu

Busuu è un’app per imparare le lingue che preferisce adottare un approccio orientato agli obiettivi: consente infatti di creare obiettivi personalizzati e piani di studio attentamente strutturati. Le lezioni presenti nell’applicazione sono organizzate per aree tematiche, facilitandoci a imparare il vocabolario e migliorare gradualmente le nostre capacità di conversazione; ogni lezione si basa poi sulla precedente, permettendoci di consolidare gradualmente le nozioni che abbiamo imparato.

Busuu offre tre piani sia su iOS che Android. Il piano Base è gratuito ma ci dà accesso a una sola lingua e a un numero limitato di funzioni. Il piano Premium, che costa 5,83 euro al mese, comprende sempre una lingua ma sblocca funzioni come la modalità offline, le lezioni di grammatica e il ripasso potenziato. Il piano Premium Plus, che costa 6,66 euro al mese, mette a disposizione tutte e 12 le lingue e comprende tutte le funzioni incluse in Premium più il piano di studio personalizzato, i test ufficiali della McGraw Hill, e valutazioni dalla comunità di madrelingua.

Rosetta Stone

Rosetta Stone è una vera e propria istituzione tra le applicazioni per imparare le lingue: in attività da ben 25 anni, Rosetta Stone è il capostipite dei software linguistici. Attualmente offre un totale di 24 lingue e ci consente di adattare il piano di studi al nostro stile di apprendimento, adottando ad esempio uno più uditivo o uno più visivo.

Tra le tante non manca una funzione storie, che permette di imparare leggendo insieme a madrelingua. Rosetta Stone ci permette di scegliere di sottoscrivere piani da 3 o 12 mesi, o di pagare un prezzo una tantum per tutte le lingue a vita. L’app è disponibile per dispositivi Android e iOS.