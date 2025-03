Le Luci LED di cui non potrai più fare a meno: lo sconto da non perdere

Se sei alla ricerca di un’illuminazione pratica ed intelligente per il tuo armadio, per il corridoio, per la tua cucina o per il garage, le OUILA Luce LED con sensore di Movimento sono la soluzione perfetta per te. Grazie ad un design compatto e funzioni avanzate, queste luci LED (vendute in confezione da due) ti offrono la massima efficienza, comodità e versatilità.

Il sensore di movimento integrato accenderà automaticamente le luci quando rileverà movimenti entro il raggio di 3-5 metri, e le spegnerà automaticamente dopo 20 secondi di inattività. Questo sistema inoltre è perfetto per risparmiare energia e garantirti sempre la luce quando ne hai bisogno, senza il fastidioso ingombro di cavi.

Queste luci sono dotate di 4 modalità per l’illuminazione: sensore giorno e notte (si accende solo al passaggio), sensore notturno (si attiva solo al buio), modalità sempre accesa (perfetta come luce fissa), modalità spenta (quando non serve). Inoltre le 36 lampade Led di ogni barra garantiscono una luce uniforme e senza abbagliamento, perfetta per illuminare armadi, scale o altre zone poco visibili della casa.

La loro lunghezza è di 23 cm, e inoltre il design particolarmente sottile ed ergonomico le rende estremamente discrete ed efficaci ovunque tu voglia metterle.

La loro batteria da 1000mAh è ricaricabile via USB, e grazie ad essa potrai dire a pile usa e getta. La ricarica veloce inoltre ti garantisce sempre un’autonomia efficace. Queste luci si installano semplicemente con un nastro magnetico adesivo, in questo modo non avrai bisogno di viti o fori.

Senza dubbio le luci LED OUILA sono una soluzione pratica ed efficace se hai l’esigenza di illuminare alcune delle zone meno visibili della tua casa ad un prezzo davvero conveniente. Non lasciartele scappare a prezzo scontato a 19,98 euro!