Le GIOIE Amazon di inizio settimana: 5 utilissimi sfizi tech a meno di 10€

Lascia che la settimana inizi in modo più divertente, togliendoti uno sfizio tech a cuor leggero. Prendi quello che più ti piace spendendo pochissimo, bastano meno di 10€ per questi 5 gadget utili e sfiziosi. Prendili da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo prodotto è questo compatto e potente speaker audio wireless di design. Tasti rapidi di gestione, batteria integrata ricaricabile, resistenza all’acqua e moschettone: abbinalo in Bluetooth allo smartphone e godi della musica che ti piace di più senza il vincolo dei cavi. Accaparratelo a 9,99€ appena (sconto 62%).

Una chiavetta USB con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione per tutti i tuoi file più importanti, anche se particolarmente pesanti. Grazie alla sua doppia uscita (USB standard e USB C), potrai collegare facilmente la tua memoria allo smartphone, al table, al PC, al media player e non solo. Prendila fin gran promozione a 9,99€.

Il terzo utilissimo gadget è questo spettacolare dispositivo, pronto a dare un tocco di modernità e tecnologia anche ai tuoi dispositivi più vecchi. Aggiungerai immediatamente la connettività Bluetooth e potrai collegare le tue periferiche assolutamente senza fili. Ad esempio, l’autoradio della macchina, le casse audio dell’HiFi, un paio di cuffie a cavo: serve unicamente che ci sia un porta jack audio da 3,5 millimetri. Dotati persino di display, a questo prezzo è un regalo: prendilo a 7,99€ appena.

A seguire, questo ottimo paio di auricolari wireless con design semi in ear. Super pratici e dotati di ottima autonomia energetica, puoi abbinarlo in Bluetooth a smartphone e altre periferiche, così da poter ascoltare musica e parlare al telefono senza il vincolo dei cavi. Prendili adesso a 9,98€ appena.

Per finire, questo utilissimo mini PC per auto ti permetterà di conoscere in un attimo lo stato di salute della tua auto, inclusa la spiegazione ad eventuali codici d’errore. Grazie alla porta OBDII, è compatibile con la stragrande maggioranza dei veicoli attualmente in circolazione. Basterà inserirlo nell’apposito alloggiamento e poi abbinare il dispositivo in Bluetooth al tuo smartphone. A quel punto, utilizzando una delle tante applicazioni gratuite ad hoc, potrai rapidamente effettuare una scansione completa di diagnostica: prendilo adesso a 9,99€ appena.

Visto che autentici affari puoi fare su Amazon, approfittando delle occasioni a tempo limitato. Questi 5 gadget li prendi a meno di 10€ adesso e – se sei abbonato ai servizi Prime – li ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.