Le cover ufficiali di Pixel 9a ci svelano un assaggio di design

Il lancio di Google Pixel 9a è alle porte: secondo le ultime informazioni, il nuovo smartphone di casa Google verrà annunciato ufficialmente il 19 marzo.

Come spesso accade nelle settimane precedenti, le indiscrezioni si susseguono senza sosta. L’ultima novità arriva da Android Authority, che ha svelato in anteprima le (presunte) cover ufficiali di Pixel 9a, regalando qualche dettaglio in più sul design.

Quattro colori per le cover ufficiali di Pixel 9a

Secondo il leak, le cover ufficiali di Pixel 9a saranno disponibili in quattro colori: Peony, Obsidian, Iris e Porcelain. Tonalità che corrispondono esattamente alla gamma cromatica con la quale sarà disponibile lo stesso dispositivo.

Le immagini trapelate, anche se non perfettamente nitide, mostrano chiaramente che il Pixel 9a sarà dotato di una barra fotografica piatta, in linea con le indiscrezioni precedenti.

Nonostante non sia ancora stato comunicato il prezzo ufficiale di queste cover, possiamo aspettarci un costo simile a quelle per Pixel 8a, che erano vendute a 29,99 dollari (che verranno probabilmente “convertiti" in 29,99 euro).

Immagini

Pixel 9a: caratteristiche e prezzo

Ma cosa sappiamo di Pixel 9a? Il prezzo di partenza sarà 499 dollari per la versione con 128GB di memoria interna, mentre la variante da 256GB sarà disponibile a 599 dollari. Tra le caratteristiche principali troviamo la batteria da 5.100 mAh, il processore Google Tensor G4 e 8 GB di RAM.

Un altro aspetto che rende il Pixel 9a particolarmente interessante è il supporto software: Google ha infatti confermato che offrirà 7 anni di aggiornamenti, proprio come per la serie Pixel 8, incluso il Pixel 8a. Anche Samsung, attualmente, garantisce 7 anni di aggiornamenti, solo sui suoi dispositivi di punta.

Per quanto riguarda il lancio, come anticipato, ancora non c’è una data ufficiale, ma più fonti hanno indicato il 19 marzo come possibile giorno in cui verrà annunciato. Dopodiché, Pixel 9a potrebbe essere disponibile alla spedizione dal 26 marzo.