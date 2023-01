Le BOMBE tech inaspettate: 5 utilissimi gadget a meno di 10€ su Amazon

Con un investimento super contenuto, da Amazon puoi portare a casa ottimi gadget tech. Super utili e particolari, puoi portarli a casa a meno di 10€ adesso. Inoltre, se sei abbonato ai servizi Prime godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Sii rapido a scegliere però perché si tratta di occasioni a tempo limitato.

Il primo prodotto è questo spettacolare mini PC per auto. Grazie alla compatibilità con il protocollo OBDII, puoi utilizzarlo sulla stragrande maggioranza delle vetture attualmente in circolazione. Inseriscilo nell’apposita porta (basta guardare le istruzioni della tua auto per sapere dove si trova) e poi abbinalo in Bluetooth al tuo smartphone. Tramite una delle tante applicazioni gratuite disponibili, potrai effettuare la diagnostica completa della tua vettura, evidenziando eventualmente la presenza di codici errore. In questo modo, potrai avere sempre tutto assolutamente sotto controllo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 9,32€ appena.

Il secondo prodotto è una lampadina smart, ma non una qualsiasi. Si tratta di un modello di alta qualità di TP Link (linea “Tapo”), dotato di modalità multicolore RGB. Abbinala al WiFi di casa e poi gestiscila tramite apposita applicazione per smartphone oppure usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Potrai facilmente scegliere colore e intensità luminosa. Prendila adesso a 9,99€.

Sempre da TP Link, una comodissima presa smart pronta a rendere intelligente qualsiasi oggetto tu abbia in casa. Una piantana, il forno, la macchina del caffè, la lavatrice e non solo. Usa lo smartphone o la voce (compatibilità con Alexa e Google Home) per accenderlo e spegnerlo e non solo. Infatti, puoi anche programmarla in modo che avvenga completamente in automatico. Prendilo adesso a 9,99€ appena.

Questa chiavetta USB con doppia uscita (USB A e USB C) ha un sacco di spazio di archiviazione a disposizione e ti permette di avere sempre i tuoi file più importanti a disposizione. Ben 128GB perfetto anche per i file più pesanti. Ancora, grazie alla doppia uscita puoi usarla per il collegamento diretto a smartphone, tablet e PC senza dover utilizzare alcun adattatore. Prendilo adesso in promozione a 9,85€ appena.

Per finire, questa antenna WiFi è utilissima se possiedi un decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Se il tuo modello è compatibile (come la maggioranza dei modelli in commercio), basterà inserire nella porta USB anteriore. A quel punto, potrai collegare il prodotto a Internet e sfruttare le potenzialità aggiuntive del tuo dispositivo (come ad esempio, se c’è compatibilità, la visione di YouTube). Portala a casa a 9,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.