Le Apple AirPods (seconda generazione) possono essere tue a meno di 130€

Le AirPods di seconda generazione (con ricarica via cavo) sono nuovamente in forte offerta su Amazon. Questo accessorio non richiede grosse presentazioni: stiamo parlando degli iconici auricolari wireless di Apple, in assoluto uno dei prodotti più riconoscibili e desiderati di sempre. E nemmeno lato qualità del suono c’è molto da aggiungere: stiamo parlando di un prodotto eccellente sotto ogni profilo, o quasi.

Le AirPods di seconda generazione normalmente vengono proposte a 159€, ma oggi possono essere vostre a meno di 130€, grazie ad uno sconto del 19%. Davvero niente male. Come sempre, vi ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che riceverete il prodotto entro domani (a patto di ordinare subito). Non siete ancora abbonati ad Amazon Prime? Potete richiedere subito i 30 giorni di prova gratuita e oltre alle spedizioni rapide e gratuite otterrete anche accesso ad un grandissimo numero di servizi offerti da Amazon, tra cui Prime Video, la piattaforma per vedere film e serie TV in streaming di Amazon.

Questi auricolari presentano un design simile a quello delle AirPods originali ma con alcune migliorie. Tra queste vi sono una maggiore stabilità nella connessione Bluetooth, un processore audio più veloce, una maggiore durata della batteria e la possibilità di utilizzare la funzione “Hey Siri” per controllare gli auricolari tramite comandi vocali. Il modello in offerta dispone del case con ricarica via cavo. Complessivamente, Apple vi garantisce fino a 24 ore di riproduzione dei vostri brani preferiti. Quando gli auricolari sono scarichi non dovrete fare altro che inserirli nella custodia, che funge anche da supporto da ricarica.

Il cuore degli auricolari è il chip Apple H1, che vi garantirà un’esperienza d’ascolto di estrema qualità oltre che una connessione praticamente istantanea degli auricolari al vostro iPhone o iPad. Vi consigliamo di non farvi sfuggire questa occasione è approfittare del 19% di sconto sulle Apple AirPods di seconda generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.