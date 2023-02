Le Apple AirPods Pro 2 ad un prezzo eccellente su Amazon: risparmia subito 50€

Le desideri da mesi e ora possono essere finalmente tue ad un prezzo competitivo. Le Apple AirPods Pro 2 sono in offerta su Amazon, non sono mai state proposte con uno sconto così forte. Parliamo di degli auricolari TWS che non richiedono davvero grosse presentazioni.

Le AirPods Pro 2 sono le migliori cuffie TWS sul mercato grazie alla loro combinazione unica di design, funzionalità e qualità audio. Queste cuffie hanno fissato nuovi standard nel mercato delle cuffie senza fili, offrendo un’esperienza di ascolto eccezionale con un design elegante e innovativo. Con funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza e la lunga durata della batteria, le AirPods Pro 2 sono diventate un must-have per gli appassionati di musica e tecnologia. Normalmente vengono proposte a 299€, ma oggi possono essere tue a 249,99€. Esatto, risparmierai 50€ e potrai anche scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero.

Le AirPods Pro 2 sono le cuffie TWS di nuova generazione, progettate per offrire un’esperienza audio eccezionale. Queste cuffie dispongono di una cancellazione attiva del rumore che riduce efficacemente il brusio di sottofondo, in modo da poter ascoltare la tua musica o effettuare chiamate senza essere disturbato. La modalità Trasparenza adattiva permette di sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti, per una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante. La tecnologia di audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa crea un suono tridimensionale, per un’esperienza audio immersiva. Le AirPods Pro 2 sono dotate di cuscinetti in più taglie (XS, S, M, L), per una vestibilità personalizzata e confortevole. Il controllo touch consente di regolare il volume sfiorando, gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere chiamate premendo, e passare tra varie modalità di ascolto tenendo premuto. Queste cuffie sono resistenti al sudore e all’acqua, insieme alla custodia di ricarica, che dispone anche di un altoparlante e un anello per laccetto. La custodia di ricarica MagSafe garantisce una ricarica rapida e sicura.

Ti consigliamo di non fartele assolutamente scappare. L’offerta è semplicemente irripetibile e c’è il serio rischio che vadano esaurite davvero molto in fretta. Approfitta dello sconto del 16% e portati a casa le Apple AirPods Pro 2 ad un prezzo eccezionale, risparmiando 50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.