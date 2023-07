Le App migliori per le carte fedeltà

Le carte fedeltà sono uno strumento utile per risparmiare e ottenere vantaggi nei negozi e nei servizi più frequentati. Ma portare sempre con sé decine di tessere può essere scomodo e poco ecologico. Inoltre, molti brand non utilizzano più le schede fisiche, ma generano un codice personale da salvare e tenere sempre con sé. Anche in questo caso tenere uno screen o mille app per ogni servizio è confusionario e scomodo. Per fortuna, esistono delle app che permettono di digitalizzare e organizzare tutte le carte fedeltà, in questo modo è possibile averle sempre a portata di smartphone. Vediamo quali sono le migliori app per salvare le carte fedeltà.

Stocard l’app più popolare per gestire le carte fedeltà

Tra le applicazioni più famose e diffuse spicca sicuramente Stocard, un’applicazione comoda e intuitiva che permette di aggiungere le tessere o scansionando il codice a barre o inserendo manualmente i dati di una tessera. Stocard permette così di digitalizzare le proprie carte fedeltà, inoltre sono presenti diversi funzioni come creare delle carte personalizzate, oltre le 4.000 disponibili, mostrare le offerte e i volantini dei negozi ed essere avvisati quando è presente un punto vendita nelle vicinanze, se attiva la geolocalizzazione. L’applicazione è disponibile gratuitamente per Android e iOS, ed è stata lanciata nel 2012 da tre studenti tedeschi con l’obiettivo di semplificare la vita dei consumatori e di ridurre l’uso di plastica. Attualmente, Stocard conta oltre 60 milioni di utenti in tutto il mondo e supporta oltre 4.000 carte fedeltà di diversi settori, tra cui supermercati, farmacie, ristoranti, cinema, palestre e compagnie aeree.

Oltre ad aggiungere le proprie tessere scansionando il codice a barre o inserendo manualmente i dati, è possibile visualizzare il saldo dei punti e le scadenze delle offerte. Le funzioni disponibili sono moltissime e portano con sé diversi vantaggi, tra i principali:

Comodità di avere tutte le carte fedeltà in un’unica app;

Organizzazione per non perdere mai punti, scadenze e sconti;

Semplicità nell’aggiungere le proprie tessere;

Accesso a sconti e promozioni esclusive.

Aggiungere le carte è facilissimo, dopo aver scaricato l’app Stocard dallo store di riferimento, è sufficiente, selezionare il tasto più in alto a destra, per aggiungere una nuova carta su Stocard. Per poi cercare la carta da aggiungere, digitando il nome del negozio o del servizio nel campo di ricerca e scorrendo l’elenco delle carte disponibili. Una volta trovata la carta basterà scansionare il codice a barre della carta fedeltà con la fotocamera del dispositivo, oppure inserire manualmente i dati richiesti. Ripetere la procedura per tutte le carte da aggiungere. Una volta aggiunte le carte, verranno visualizzate nella sezione Carte dell’app e possono essere utilizzate nei negozi.

Fidme per sincronizzare le carte fedeltà

Fidme è un’altra app molto apprezzata dagli utenti per la sua semplicità e praticità. Con Fidme è possibile aggiungere le carte fedeltà in pochi secondi, scegliendo tra le oltre 10.000 presenti nel catalogo o creandone una personalizzata. Accedere a sconti e promozioni esclusive, consultare i cataloghi dei negozi preferiti e scoprire i punti vendita più vicini. Inoltre, una funzione molto interessante con Fidme è la possibilità di condividere le carte con familiari o amici e di sincronizzare i dati su tutti i dispositivi.

L’applicazione è scaricabile gratuitamente per Android e iOS. Attualmente, Fidme conta oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo e supporta oltre 10.000 carte fedeltà di diversi settori, tra cui supermercati, farmacie, ristoranti, cinema, palestre e compagnie aeree. Fidme è la soluzione per gestire e condividere le proprie carte fedeltà in modo rapido, sicuro ed ecologico. I vantaggi di fidme sono:

Praticità di avere tutte le carte fedeltà in un’unica app;

Visualizzare il saldo dei punti e le scadenze delle offerte;

Aggiungere facilmente le tessere scegliendo tra le oltre 10.000 presenti nel catalogo;

Accesso a sconti e promozioni esclusive, grazie alla geolocalizzazione;

Condividere le carte e sincronizzare i dati su tutti i dispositivi;

Partecipare a una raccolta punti virtuale;

Possibilità di conservare scontrini e garanzie in formato digitale.

CardPlus la soluzione innovativa per la gestione delle carte fedeltà

CardPlus è un’applicazione che non permette solo di digitalizzare le tessere, ma è in grado di interagire con i negozi e i servizi utilizzati. Infatti, è possibile ricevere notifiche personalizzate, partecipare a sondaggi e giochi, accumulare punti extra e accedere a vantaggi esclusivi. CardPlus offre anche la possibilità di creare una carta fedeltà virtuale da usare in tutti i negozi aderenti al circuito. CardPlus è un’applicazione gratuita e conta oltre 500.000 utenti in tutta Italia e supporta oltre 1.000 carte fedeltà di diversi settori, tra cui supermercati, farmacie, ristoranti, cinema, palestre e compagnie aeree.

CardPlus è una soluzione completa e conveniente per gestire le proprie carte fedeltà in modo rapido, sicuro ed ecologico. Con l’applicazione CardPlus è possibile aggiungere le proprie tessere scansionando il codice a barre o inserendo manualmente i dati, visualizzare il saldo dei punti e le scadenze delle offerte, ricevere notifiche personalizzate, partecipare a sondaggi e giochi, accumulare punti extra e accedere a vantaggi esclusivi. CardPlus offre anche la possibilità di creare una carta fedeltà virtuale che può essere usata in tutti i negozi aderenti al circuito, pagando con il credito accumulato o con il proprio conto bancario o carta di credito.