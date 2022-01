Le AirPods del futuro saranno in grado di riconoscere gli utenti

I futuri AirPods potrebbero verificare la vostra identità controllando la forma del vostro condotto uditivo; mentre la maggior parte dei dispositivi Apple attuali può verificare l'identità di una persona tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, pare che Apple stia valutando l'aggiunta dell'identificazione biometrica nei futuri auricolari True Wireless Stereo.

AirPods: in futuro sapranno riconoscere le orecchie delle persone

Una domanda di brevetto descrive due potenziali modi in cui gli AirPods potrebbe confermare la vostra identità prima di consentire l'accesso a dati sensibili, come chiedere a Siri di leggere i propri messaggi e via dicendo.

La domanda di brevetto di Apple descrive un potenziale rischio per la sicurezza con le cuffie wireless: chiunque può indossarle mentre è connesso ad uno dei vostri dispositivi, quindi può accedere alle informazioni private e dare comandi all'assistente vocale.

Le AirPods possono essere utilizzate per ascoltare l'audio da un altro dispositivo ed eseguire altre varie funzioni, come fornire comandi vocali al dispositivo […]

Tuttavia, i sistemi convenzionali non determinano se l'utente che indossa le cuffie è autorizzato a interagire con le caratteristiche personali del dispositivo, come la ricezione di messaggi dall'iPhone e attività similari.

Una possibilità è utilizzare i segnali ultrasonici come una sorta di sonar, per rilevare la forma del condotto uditivo dell'utente. Ad esempio, varie caratteristiche dell'orecchio dell'utente forniscono un'eco del segnale ultrasonico che è una funzione unica per ogni utente. Le variazioni nella superficie del condotto uditivo dell'utente possono far riflettere il segnale ultrasonico sulla superficie e generare un'eco con una firma associata all'utente.

In alternativa, gli AirPods potrebbero utilizzare i dati di movimento del vostro iPhone e/o Apple Watch per comprendere meglio il modo in cui cammini, la vostro andatura. Sfruttando ciò potranno confermare la vostra identità.

Le informazioni sull'andatura possono includere, ad esempio, informazioni relative alle caratteristiche di camminata e/o corsa di un utente, come caratteristiche relative a passi, andatura, andatura e simili. Le informazioni sull'andatura possono essere ulteriormente confrontate con le informazioni sull'andatura di riferimento.

Che ne pensate di questa feature?