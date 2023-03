Lazio-Roma: tutte le novità sul derby di domani

Domani, domenica 19 marzo 2023 si giocherà Lazio-Roma. Uno dei derby più infuocati della storia è pronto a dare spettacolo all’Olimpico. La capitale si accenderà dei colori delle due squadre dominanti di questa meravigliosa regione. Guarda tutta la partita in diretta streaming con DAZN.

Lazio-Roma: come ottenere uno streaming perfetto

Ultime notizie sul derby e formazioni di Lazio e Roma

In gioco con questo derby non c’è solo la possibilità di regalare la vittoria ai propri tifosi, confermando la propria supremazia cittadina. Tutte e due le squadre si affrontano anche per ottenere un buon piazzamento per la prossima UEFA Champions League. Perciò Lazio-Roma è uno scontro ancora più sentito e acceso sia dai tifosi che dagli stessi team.

Anche i pronostici non aiutano a definire cosa potrebbe succedere durante il match e quale risultato aspettarci. Infatti, le probabilità di vittoria sia per la Lazio che per la Roma si spostano intorno al 35% con un 31% di possibilità di pareggio. Concludiamo con le formazioni che i due allenatori faranno scendere in campo per la sfida:

Lazio (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Romagnoli

Casale

Lazzari

Luis Alberto

Cataldi

Milinkovic

Zaccagni

F. Anderson

Pedro

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Cristante

Matic

Spinazzola

Dybala

El Shaarawy

Abraham

