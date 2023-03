Lazio-Roma: guarda il derby in streaming anche dall'estero

Tutto pronto per il derby più atteso dell’anno. Lazio-Roma si giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 18:00. Peccato però che per lavoro o piacere ti trovi all’estero. Come fai a non perderti questa partita e vederla in diretta anche se ti trovi fuori dall’Italia? Semplice, attiva subito un abbonamento con DAZN.

Infatti, il Regolamento sulla portabilità transfrontaliera ti permette di utilizzare la tua iscrizione a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Tra l’altro, con DAZN oltre alla Serie A TIM 2022/23 potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Lazio-Roma: assicurati una connessione sicura anche in viaggio

Risolto il problema su come vedere in streaming Lazio-Roma dall’estero ora c’è un’altra questione da sistemare. In pratica, quando si viaggia, soprattutto all’estero, bisogna fare attenzione alla connessione dati spesso covo di hacker e malware. Questo perché si è soliti sfruttare WiFi pubblici o HotSpot di strutture ricettive, bar e ristoranti. Perciò devi attivare NordVPN.

Se non puoi fare a meno di usare una connessione collegandoti a quella che capita, devi almeno decidere di proteggere i tuoi dati e la tua privacy con questa VPN. Grazie a un particolare tunnel crittografato navigherai in totale anonimato, anche quando guardi i tuoi contenuti in streaming.

Inoltre, avrai anche un vantaggio in più. Grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai suoi oltre 5.400 server il flusso dati sarà più veloce e stabile. Così ti assicurerai uno streaming senza buffering sempre e ovunque per vedere Lazio-Roma con DAZN.

