Latte schiumato GNAM, montalatte elettrico RICARICABILE (-50%)

So che da piccolo ne avevi uno e che ti ha fatto rimanere amaramente deluso. Ma te la posso dire una cosa? Questo è tutt’altra storia. Se sogni di fare una colazione con i fiocchi ed avere i baffi da latte per via della deliziosa schiuma, con questo montalatte puoi farlo tutti i giorni.

Pratico perché completamente ricaricabile, praticamente non ti fa consumare una confezione di batterie in una settimana. In più è in promozione grazie a un esclusivo codice sconto. Tu aggiungi il prodotto al carrello e prima di pagare inserisci il codice “FJWEQ8RJ”. Risparmi il 50% e te lo porti a casa con soli 9€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Montalatte ricaricabile: per colazioni da campione hai bisogno di lui

Semplicissimo da utilizzare, questo montalatte potrebbe somigliare a quello che ti ha traumatizzato da bambino ma è completamente diverso. Grazie alle sue 13.000 vibrazioni per minuto sai già che ti puoi fidare.

Conta che ha una velocità regolabile ma se impostata al massimo, sono sufficienti 15 secondi per dare vita a una tazza di latte schiumosa. Puoi ovviamente utilizzarlo per mixare le tue cioccolate calde, the matcha o tutto quello che più ti piace.

Come ti dicevo, è comodissimo perché non ha delle batterie al suo interno ma lo ricarichi con un semplice cavo USB C. Ci metti pochissimo ed è sempre pronto per farti fare le colazioni più soddisfacenti del pianeta.

Per quanto riguarda la pulizia, invece, lo passi due secondi sotto l’acqua corrente ed hai fatto. Insomma, eccezionale è dir poco.

Non ti perdere per nessuna ragione al mondo questo montalatte elettrico e ricaricabile a soli 9€ su Amazon grazie al coupon segreto. Apri la pagina, aggiungilo al carrello e usa il codice “FJWEQ8RJ” per risparmiare il 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.