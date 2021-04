Sei alla ricerca di un buon alleato per le pulizie domestiche, che però non costi una fortuna? L’hai trovato: questo aspirapolvere Dibea lo porti a casa a 79€ appena grazie alle offerte Amazon del momento. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime.

Aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

Bello e moderno: il suo design ricorda parecchio quello di prodotti della concorrenza. Perfetto per togliere peli, polvere, capelli e sporcizia dal pavimento, potrai facilmente sfruttarlo anche per tenere pulite altre superfici, sfruttando i diversi accessori in dotazione. Bocchette, spazzole e bastone telescopico: c’è tutto quello che potrebbe servirti.

Con il potente motore aspirante da 12000PA, dovrai solo scegliere la tue preferita – fra le due modalità di aspirazione – e poi avrai ben 35 minuti di tempo di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Per avere subito questo interessante aspirapolvere senza fili Dibea in super sconto a 79€, devi assolutamente ricordarti di spuntare il coupon in pagina – direttamente su Amazon – prima mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

