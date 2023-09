Laptop Lenovo con Windows 11 Pro in offerta a soli 445,00€ su Amazon

Questo PC portatile della Lenovo in offerta su Amazon è una soluzione all’avanguardia per chi cerca prestazioni elevate e praticità d’uso in un unico dispositivo. Dotato di un processore Intel Core i5-1235U di ultima generazione e un ampio set di funzionalità, questo notebook offre un’esperienza completa per soddisfare le esigenze personali e professionali.

In questo momento, su Amazon, il laptop è disponibile con uno sconto del 14%, al prezzo speciale di 445,00€ anziché 519,00€. Questa promozione offre un’opportunità unica per acquistare un potente laptop a un prezzo più accessibile.

Questo PC portatile è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1235U, capace di raggiungere una frequenza in burst Mode di 4,4 GHz, garantendo prestazioni fluide e rapide. Con 8 GB di memoria DDR4, un disco interno SSD da 256 GB e un display Full HD da 15,6 pollici, questo notebook è perfetto per multitasking e visualizzazione di contenuti ad alta definizione.

Le varie porte, tra cui 2 USB, 1 USB Type-C, HDMI e altre, consentono una connettività versatile, mentre la presenza di Wi-Fi, LAN e Bluetooth garantisce una connessione stabile e affidabile. Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato e il pacchetto include anche Microsoft Office Pro 2021, antivirus Windows Defender e altri software utili. Insomma, all’avvio sarà già tutto pronto e ottimizzato per iniziare subito a lavorare senza preoccupazioni.

Se stai cercando un PC portatile con prestazioni elevate, affidabilità e funzionalità avanzate, questo laptop della Lenovo con Intel i5-1235U è la scelta ideale. Sfrutta questa offerta su Amazon e acquista questo notebook potente e pronto all’uso a soli 445,00€ anziché 519,00€! Con l’acquisto, ricevi in omaggio un mouse e una chiavetta USB da 32GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.